أحزان خشبة.. "الغول" يقتل 4 أشخاص بدم بارد لخلافات على قطعة أرض بأسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر نشوب مشاجرة مع عاطل على قطعة أرض تطورت على إثرها ما أدى إلى وفاتهم بقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية، شمال أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب خلاف بين مجموعة من الأشخاص ووجود متوفين.

قوات الأمن تتمكن من ضبط المتهم أثناء محاولته الفرار

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب خلاف بين المتهم المدعو "أحمد.س.ا" من عائلة الغول، 40 سنة لا يعمل وهو مصاب وتم نقله لمستشفى القوصية المركزي والمجني عليهم من عائلة أولاد أبو القاسم وهم المدعو: "محمد.ص.م ا" 35 سنة والمدعو "أحمد.م" 40 سنة، والمدعو "علي ج ا ع" 38 سنة، والمدعو "حسين أ م م" 35 سنة ويعمل محامي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفور وصول القوات، لاذ المتهم بالفرار حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطه وتبين إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.