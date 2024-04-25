الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أحزان خشبة.. "الغول" يقتل 4 أشخاص بدم بارد لخلافات على قطعة أرض بأسيوط

قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر نشوب مشاجرة مع عاطل على قطعة أرض تطورت على إثرها ما أدى إلى وفاتهم بقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية، شمال أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب خلاف بين مجموعة من الأشخاص ووجود متوفين.

قوات الأمن تتمكن من ضبط المتهم أثناء محاولته الفرار

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب خلاف بين المتهم المدعو "أحمد.س.ا" من عائلة الغول، 40 سنة لا يعمل وهو مصاب وتم نقله لمستشفى القوصية المركزي والمجني عليهم من عائلة أولاد أبو القاسم وهم المدعو: "محمد.ص.م ا" 35 سنة والمدعو "أحمد.م" 40 سنة، والمدعو "علي ج ا ع" 38 سنة، والمدعو "حسين أ م م" 35 سنة ويعمل محامي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفور وصول القوات، لاذ المتهم بالفرار حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطه وتبين إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقي 4 أشخاص مصرعهم نشوب مشاجرة قطعة أرض اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط مأمور مركز شرطة القوصية ورود بلاغ من الاهالي بنشوب خلاف بين مجموعة من الأشخاص ووجود متوفين

مواد متعلقة

ماكينة "دراس قمح" تلتهم شابًا بقرية أولاد إلياس بأسيوط

حصول برنامجى الإنتاج النباتى والأراضى والمياه بكلية الزراعة بأسيوط على اعتماد "جودة التعليم"

محافظ أسيوط: سرعة إنهاء أعمال مدينة ناصر الجديدة لتحقيق فرص استثمارية

ارتفاع نسبة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية بأسيوط

الأكثر قراءة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

عاجل.. كيف يصل أبناء القلعة الحمراء إلى لعب لقاء اللقب الثانى عشر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيوني" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى