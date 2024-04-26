حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة وصيانة كشافات الكهرباء بمركز صدفا فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ حملات صيانة كشافات الكهرباء ونظافة وتمهيد الطرق بمركز صدفا ضمن الجهود المبذولة؛ للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة، وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة.

تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا، وطبقًا للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

ونظمت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة صدفا عدة حملات لصيانة الكشافات وتركيب واستبدال لمبات واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك الكهربية، وتركيب كشافات الكهرباء بطريق "صدفا/ الدوير" وشارع الراهبات، وإنارة شارع متفرع من شارع التجارة تمت إنارة جزء كبير من طريق "صدفا/ الدوير" شارع عبدالحفيظ خلف مدرسة الخلفاء الابتدائية، وشارع الجامع متفرع من الطريق السريع أسيوط سوهاج وحارة حمدان أمام مبنى التأمينات متفرعات شارع مدرسة التجارة.

رفع 65 طن قمامة خلال حملات على مدار اليوم



وأضاف محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع حوالي 65 طن قمامة خلال حملات على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية لعدد من الشوارع بالقرى التابعة من بينها (الدوير وكوم سفحت والبربا ومجريس) فضلًا عن عدد من الشوارع بنطاق المدينة من بينها (شارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، شارع الجيش، شارع مركز الشباب) بالإضافة إلى الأماكن الحيوية والمصالح الحكومية وغيرها.

وذلك خلال حملات برئاسة ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ورؤساء الوحدات القروية، وبمشاركة مسئولي الأزمات والمتابعة والكهرباء والنظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر والحاويات وسيارات الكنس الآلي لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة