إزالة بناء مخالف على نهر النيل بأسيوط (صور)

نفذت رئاسة حي شرق فى محافظة أسيوط، بالتنسيق مع إدارة حماية النيل بالمحافظة، حملة إزالات على تعديات مرسي نهر النيل بـ"الدوان تاون" معلنين أنه لا تهاون فى البناء المخالف ومستمرون فى التصدى للبناء المخالف.

حيث تم تنفيذ الإزالة ومصادرة أعمال البناء بمرسى داون تاون وتم التحفظ على المعدات، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدى لأعمال البناء المخالف.

شارك في الحملة سيد عبد الجواد رئيس الحي والمهندس جلال قبيصي، رئيس حماية النيل بالمحافظة، وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي.



تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وذلك وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.

حيث تبين البناء بالشكل المخالف وعلى الفور توجه سيد عبد الجواد رئيس الحي شرق وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحى وفريق قسم الاشغالات، إلى مكان البلاغ وعلي الفور تم الازاله لاعمال المخالف بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد رئيس الحي، على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات، لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.



كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون

إزالة مرسي الداون تاون