حملة مكبرة لـ"تموين أسيوط" لمتابعة انتظام الأسعار والتأكد من جودة السلع

شن المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلدية ومخابز إنتاج الخبز السياحي والفينو ومتابعة الصلاحية للتأكد من جودة السلع المعروضة ومدة صلاحيتها ومدي مطابقتها للمواصفات.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وترأس الحملة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع بعض الإدارات التموينية عددا من الحملات، وشملت عددا من المراكز منها الفتح وأبنوب وديروط.

مخابز أسيوط

الحملة استهدفت 3 مراكز بالمحافظة

وأسفرت الحملات بمركز الفتح عن تحرير عدد 4 محاضر جنح بيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم الإعلان عن الاسعار وتم مصادره 80 علبة سجائر كما تم المرور علي عدد من المخابز، وتم تحرير عدد 2 تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة وعدم وجود لوحة إعلانية.

حملة تموينية بأسيوط

وفي مركز أبنوب، تم تحرير 8 تقرير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز نقص وزن من 10 جم حتى 18 جم في الرغيف الواحد و5 تقرير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه و2 توقف جزئى عن الإنتاج و1 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لعدم نظافة أدوات الرغف والعجن و2 جنح عدم إعلان عن الأسعار مخبز سياحى حر و1 جنحة عدم إعلان عن الأسعار مخبز افرنجى فينو.

وفي مركز ديروط، تم المرور على المخابز السياحة ومخابز الفينو وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار للمخابز السياحية و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخابز الفينو.

محلات أسيوط

هذا وتولي مديرية التموين بأسيوط اهتمام بالمرور علي مخابز انتاج الخبز السياحي التي تغطي حوالي 30٪ من تعداد محافظة أسيوط.