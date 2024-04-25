الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ماكينة "دراس قمح" تلتهم شابًا بقرية أولاد إلياس بأسيوط

ماكينة دراس قمح
ماكينة دراس قمح

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لإصابة نتيجة سقوطه من أعلى ماكينة لحصاد القمح بقرية أولاد إلياس، التابعة لمركز صدفا بـ أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا من مستشفى صدفا المركزي بوصول المدعو " وائل.ن.س" ٣٢ عامًا جثة هامدة، ادعاء سقوطه فى الماكينة الخاصة بحصاد القمح.

التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة
تم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وإخطار قسم الشرطة لتولي التحريات والتحقيقات لمعرفة سبب الوفاة للتصريح بدفن الجثمان.

سقوطه من اعلي ماكينة دراسة القمح بقرية أولاد الياس لمركز صدفا بمحافظة أسيوط اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط مأمور مركز شرطة صدفا

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