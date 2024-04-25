ماكينة "دراس قمح" تلتهم شابًا بقرية أولاد إلياس بأسيوط

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لإصابة نتيجة سقوطه من أعلى ماكينة لحصاد القمح بقرية أولاد إلياس، التابعة لمركز صدفا بـ أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا من مستشفى صدفا المركزي بوصول المدعو " وائل.ن.س" ٣٢ عامًا جثة هامدة، ادعاء سقوطه فى الماكينة الخاصة بحصاد القمح.

التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة

تم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وإخطار قسم الشرطة لتولي التحريات والتحقيقات لمعرفة سبب الوفاة للتصريح بدفن الجثمان.