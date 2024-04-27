السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تستعد لفعاليات الأنشطة الصيفية بأسيوط

محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الشباب والرياضة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استعدادات قطاع الشباب والرياضة للفعاليات والأنشطة الصيفية بالمراكز والقرى تزامنًا مع قرب بدء الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الموقف التنفيذي وآخر المستجدات لمشروعات القطاع.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجَّه اللواء عصام سعد بضرورة بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتعاون مع الجميع لجذب الشباب والنشء لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم، وتعزيز وتنمية روح الانتماء لديهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب، والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

استعدادات الأنشطة الصيفية بأسيوط

وتناول اللقاء استعراض بعض المقترحات والخطط الموضوعة للأنشطة والفعاليات المدرجة والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة بمراكز الشباب والرياضة بالقرى والنجوع، خاصة مع التزامن مع أيام الإجازات الرسمية، فضلًا عن قرب حلول الإجازة الصيفية مع انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما استعرض اللقاء آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كل مشروع على حدة من مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بمرحلتيه وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات أمام تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة بمراكز الشباب وغيرها في القرى والمراكز على أن يتم وضع حلول عاجلة لأي معوقات وآليات ومحاور محددة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، موضحًا ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة أن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم بتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة كاملة للمشاركة في عملية التنمية بجميع المجالات.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها في كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، وتتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قطاع الشباب والرياضة للفعاليات والأنشطة الصيفية بدء الاجازة الصيفية للطلاب والطالبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى

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