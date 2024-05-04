السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة

سيارات الشرطة المصرية
سيارات الشرطة المصرية

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1111 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15747 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 571 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط "64" قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها "مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

أجهزة الوزارة قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية شرطة الكهرباء مباحث الضرائب والرسوم شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

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