واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

نتائج الحملات

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 13210 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية 467 مخالفة السير بدون تراخيص، 17 دراجة نارية مخالفة، 6798 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 17 مخالفة موقف عشوائى، 337 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.