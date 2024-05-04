ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ37 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وقالت الوزارة، في بيانها اليوم السبت، إن جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 37 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.