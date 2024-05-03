الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة بطاريات وكابلات ومولدات من شركة اتصالات في المنيا

سرقة بطاريات
سرقة بطاريات

نجح قطاع الأمن العام في ضبط (أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس) لقيامهم بسرقة 78 بطارية – 150 متر كابل من النحاس – مولد كهربا) من داخل مخزن خاص بإحدى شركات الاتصالات، تقدر قيمتهم بـ (2 مليون جنيه).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث استغل أحدهم عمله بالشركة وقيامه باصطناع نسخة من مفتاح المخزن تحصل عليه خلسة من (فني بالشركة) وقيامهم بتحميل المسروقات على سيارة "ربع نقل" خاصة بالشركة وكذا دراجة "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم تم ضبطه وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

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القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية في التجمع

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مركز شرطة ديرمواس شركات الاتصالات سرقة شركة اتصالات مباحث المنيا مباحث دير مواس

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