القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية في التجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتم ضبط عاملة، مقيمة بمحافظة القاهرة، لقيامها بسرقة عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها مبلغ مالى وجهاز لاب توب، وعلبة بداخلها مجموعة من الإكسسوارات ومشغولات ذهبية و2 هاتف محمول.

وأرشدت عن باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليها - سيئي النية - تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.