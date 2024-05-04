السبت 04 مايو 2024
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حوادث

تحرير 500 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

مخالفات المرور -
مخالفات المرور - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط 500 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، في حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

حملة مرورية مكثفة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 500 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مخالفة لقائدي الدراجات النارية الانضباط

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