السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

من أجل قيادة أمنة.. 11 نصيحة  و7 محاذير هامة من المرور

قيادة أمنة.
قيادة أمنة.

تسعى الإدارة العامة للمرور لتوجيه النصح والإرشاد لقائدي السيارات، من أجل قيادة أمنة لهم على الطرق حفاظا عليهم من وقوع الحوادث، وحماية أرواحهم.

وقد وجهت الإدارة العامة للمرور 11 نصيحة لقائدي السيارات يجب اتباعها خوفا على حياتهم وممتلكاتهم.

  1. إجراء الصيانة الدورية لمجموعة الاحتراق ووزيوت الموتور والفرامل والفتيس بمجرد انتهاء عمرها الافتراضي.
  2. استخدام حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
  3. أن تكون عصا الفتيس في الوضع الحر عند إدارة المحرك.
  4. غلق الأبوبا قبل التحرك باستخدام سقاطة الأمان وضبط مرأة الصاون الجانبية.
  5. ضبط مقعد القيادة بما يكفي بما يمكن من استخدام أجهزة التحكم بسهولة وكفاءة.
  6. جلوس الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الخلفية ودون السنتين في مقاعد الأطفال الخاصة التي تثبت بالمقعد الخلفي.
  7. استخدام الإرشادات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية وهي لغة التخاطب بين قائدي السيارات.
  8. مراعاة عدم استخدام الأنوار لمدة ثواني وقد يكون من أسباب وقوع الحوادث.
  9. ضرورة وجود مساند الرأس بسيارتك فهي لا تقل أهمية عن حزام الأمان وتقي القبة من الصدمات الخلفية.
  10. ضرورة اتباع تعليمات رجل المرور فأنه يحرص على سلامتك.
  11. لا تزيد السرعة في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الأمنة عن 15 كيلو متر في الساعة مع إضاءة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية وعدم تخطي أي مركبة أخرى.
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تحذيرات الإدارة العامة للمرور

كما وضعت الإدارة العامة للمرور عد محاذير يجب على قائدي السيارات إتباعها حرصا على حياة المواطنين.

  1. احذر من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز.
  2. احذر القيادة تحت تأثير المخدرات ىحيث أنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد خدأ أنها تزيد الانتباه.
  3. احذر من التخطي الخاطيء يعرضك لحوادث المرور.
  4. احذر من الانشغال بغير الطريق.
  5. لا تضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير.
  6. احذر من الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.
  7. تصرفات الاطفال في الطريق كالعواصف غير المتوقعة.
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