السبت 04 مايو 2024
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حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة مزارع ونجله بهما طلقات نارية فى قنا

العثور على جثة -
العثور على جثة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عن ملابسات العثور على جثة مزارع ونجله وبهما طلقات نارية بمنطقة جبلية بقرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي، إذ تبيَّن أن عاطلا وراء الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة "علي.ع.أ"، 48 عامًا، ونجله عادل، 18 عامًا، بهما إصابات طلقات نارية في قرية حمرة الدوم بنجع حمادي، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، وبإشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المدعو "هشام.ع.م"، 30 عامًا، حيث تبيَّن أنه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية جثة مزارع منطقة جبلية مركز نجع حمادي الجثتين المستشفى

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