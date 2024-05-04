السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 9 متهمين في حملات مكافحة السرقات بـ3 محافظات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت الأجهزة الأمنية شن حملات لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها في 3 محافظات: الجيزة، البحيرة، والقليوبية.

واستهدفت الحملات ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقات، إذ تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – البحيرة- القليوبية) من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاملين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بإسلوب «توصيل الأسلاك» متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيئي النية (3 أشخاص) تم ضبطهم.

مديرية أمن البحيرة

ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة أغطية الصرف الصحى متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن القليوبية

ضبط مالك مخزن خردة، وعامل، بحوزتهما كمية من القطع الحديدية مجهولة المصدر وزنت 500 كيلو جرام متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائها من عامل خردة «له معلومات جنائية»، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شن حملات جرائم السرقات الجيزة البحيرة القليوبية

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