سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات بمليونى جنيه فى مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات، تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 22 ألف قرص مخدر لعقار التامول، كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.