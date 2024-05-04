السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 14 متهمًا بحوزتهم مخدرات بـ3.5 مليون جنيه فى بورسعيد

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت  وزارة الداخلية عن ضبط 14 متهمًا في بورسعيد، عثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة المتنوعة، تقدر قيمتها المالية بـ3.5 مليون جنيه تقريبًا، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قيام "عدة عناصر إجرامية" بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة الزهور والضواحى وأول الجنوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطهم، حيث تم ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزتهم 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وكيلوجرام لمخدر الآيس وكيلو جرام لمخدر الهيروين وكيلوجرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر البودر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته 4 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو وكيلوجرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الشابو، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزته 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، كما تم عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزتهم 5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وكيلوجرام لمخدر الهيروين، وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش وكيلوجرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الآيس.

كما تم ضبط 4 أشخاص بينهم سيدتان لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزتهم 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وكيلوجرام لمخدر الآيس وكمية لمخدر الهيروين و1000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومشغولات ذهبية وسيارة، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة المتنوعة 3 5 مليون جنيه الأجهزة الأمنية مكافحة المخدرات

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