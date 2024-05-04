السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 17 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية حملات
صورة ارشيفية حملات تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 17 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. 

وزارة الداخلية التلاعب أسعار الخبز أرباح غير مشروعة جمهور المستهلكين شرطة التموين مديريات الأمن

مواد متعلقة

سحب 1210 رخص لعدم وجود "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

تحرير 500 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

149 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 13210 مخالفات مرورية

كشف لغز سرقة بطاريات وكابلات ومولدات من شركة اتصالات فى المنيا

سقوط لص سرق محل ملابس فى أسوان

ضبط متهمين بسرقة 8 بطاريات شمسية من شركة غاز فى إدفو

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية