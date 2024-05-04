السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مواطن دهس طفلين أمام عينى والدتهما فى حلوان 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة في القاهرة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بدهس أسرة كانت تعبر الشارع في منطقة حلوان، كما طلبت إجراء تحليل للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم كان يسير بسرعة عالية أثناء قيادته سيارته في منطقة حلوان جنوب القاهرة، وتصادف مرور أسرة مكونة من الأم وطفلين، وعندما حاولوا عبور الشارع دهسهم المتهم بسيارته.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية، مما أسفر عن دهس الأسرة أثناء عبورها ناحية مدينة الأبطال في حلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى حلوان لتلقي العلاج اللازم.

كما أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلين، وهما "يوسف وخالد محمود"، حال عبورهما الطريق ناحية الأوتوستراد أمام والدتهما.

وطلبت النيابة العامة التحفظ على السيارة، وفحصها، كما طلبت سرعة التحريات وإجراء تحليل مخدرات للمتهم، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة من عدمه، وكذلك سماع أقوال والدة الطفلين عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.

النيابة العامة ذمة التحقيقات منطقة حلوان التحقيقات الأولية السيارة

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