السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 171 قطعة سلاح و278 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن المصري
الأمن المصري

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، و278 قضية مخدرات، وتنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري مع 104 متهمين".

وأضافت: "في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 278 قضية مخدرات مع 323 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14متهمًا".

وتابعت: "في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 13113 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية مديريات الأمن حملات موسعة قضية مخدرات

مواد متعلقة

182 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ37 مليون جنيه خلال 24 ساعة

سحب 1210 رخص لعدم وجود "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

تحرير 500 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

149 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 13210 مخالفات مرورية

كشف لغز سرقة بطاريات وكابلات ومولدات من شركة اتصالات فى المنيا

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟