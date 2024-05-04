ضبط 171 قطعة سلاح و278 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، و278 قضية مخدرات، وتنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري مع 104 متهمين".

وأضافت: "في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 278 قضية مخدرات مع 323 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14متهمًا".

وتابعت: "في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 13113 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".