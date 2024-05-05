الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض نهائي الكونفدرالية هذا العام، بمواجهة نهضة بركان المغربي.

 

الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي.

 

أما فريق نهضة بركان المغربي فقد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة من الدور نصف النهائي بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

 

وسيكون نهائي الكونفدرالية هذا العام، نسخة مكررة من نهائي البطولة عام 2019 عندما تقابل الزمالك مع نهضة بركان، حيث فاز الفريق المغربي ذهابًا بهدف لابا كودجو قبل أن ينتصر الزمالك في الإياب بهدف محمود علاء ويتوج باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

 

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب يوم 12 مايو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2023-2024.

 

وتخصص بي إن سبورتس قناة بي إن سبورتس HD6 لنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

 

على صعيد آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن موقف ثلاثي الفريق، محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري، من اللحاق بمواجهة سموحة بدوري نايل.



وقال طبيب الزمالك، إن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مصطفى شلبي قد أثبتت معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، بجانب معاناة الزناري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرضوا لها خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي، بدوري نايل.

 

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