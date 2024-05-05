جهاد جريشة: سموحة استحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

تحدث الخبير التحكيمي جهاد جريشة، عن الحالات التحكيمية لمباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" التي أدارها محمود البنا، قد شهدت حالات مثيرة للجدل.

وانتقد جريشة الأداء التحكيمي في المباراة، مؤكدا أن فريق سموحة استحق الحصول على ركلة جزاء لم تُحتسب له.

ونشر جهاد جريشة عبر حسابه على “فيس بوك”: “تحكيم غير مرض تمامًا، سموحة والزمالك”.

وأضاف: “ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لسموحة وإنذار ثاني وطرد غير مستحق لحسام حسن لاعب سموحة”.

وكان سموحة قد حقق الفوز على الزمالك بهدف دون رد سجله أبو بكر ليادي في الشوط الثاني من عمر المباراة.

الزمالك يسقط أمام سموحة قبل نهائي الكونفدرالية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزا مفاجئا على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

سجل أبو بكر إليادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت خسارة الزمالك قبل مباراته المرتقبة امام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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