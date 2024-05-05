ترتفع معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم والتي تشهد مواجهات مثيرة من بينها لقاء فريق تشيلسي ووست هام وأيضا فريق ليفربول ونظيره فريق توتنهام كما أكد فريق أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء أمس بعد تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة وكذلك فوز السيتي على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 -1 في مباراة أمس.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز