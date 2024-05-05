ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم
ترتفع معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم والتي تشهد مواجهات مثيرة من بينها لقاء فريق تشيلسي ووست هام وأيضا فريق ليفربول ونظيره فريق توتنهام كما أكد فريق أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء أمس بعد تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة وكذلك فوز السيتي على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 -1 في مباراة أمس.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
|ترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|متبقية
|عليه
|له
|فرق
|نقاط
|1
|آرسنال
|36
|26
|5
|5
|2
|28
|88
|60
|83
|2
|مانشستر سيتي
|35
|25
|7
|3
|3
|33
|87
|54
|82
|3
|ليفربول
|35
|22
|9
|4
|3
|36
|77
|41
|75
|4
|أستون فيلا
|35
|20
|7
|8
|3
|52
|73
|21
|67
|5
|توتنهام
|34
|18
|6
|10
|4
|54
|67
|13
|60
|6
|نيوكاسل يونايتد
|35
|17
|5
|13
|3
|56
|78
|22
|56
|7
|مانشستر يونايتد
|34
|16
|6
|12
|4
|51
|52
|1
|54
|8
|تشيلسي
|34
|14
|9
|11
|4
|59
|65
|6
|51
|9
|وست هام يونايتد
|35
|13
|10
|12
|3
|65
|56
|-9
|49
|10
|بورنموث
|36
|13
|9
|14
|2
|63
|52
|-11
|48
|11
|وولفرهامبتون
|36
|13
|7
|16
|2
|60
|49
|-11
|46
|12
|فولهام
|36
|12
|8
|16
|2
|55
|51
|-4
|44
|13
|برايتون
|34
|11
|11
|12
|4
|57
|52
|-5
|44
|14
|كريستال بالاس
|35
|10
|10
|15
|3
|57
|45
|-12
|40
|15
|إيفرتون
|36
|12
|9
|15
|2
|49
|38
|-11
|37
|16
|برينتفورد
|36
|9
|9
|18
|2
|60
|52
|-8
|36
|17
|نوتينجهام فورست
|36
|8
|9
|19
|2
|63
|45
|-18
|29
|18
|لوتون تاون
|36
|6
|8
|22
|2
|78
|49
|-29
|26
|19
|بيرنلي
|36
|5
|9
|22
|2
|74
|39
|-35
|24
|20
|شيفيلد يونايتد
|36
|3
|7
|26
|2
|100
|35
|-65
|16