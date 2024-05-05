الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتفع معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم والتي تشهد مواجهات مثيرة من بينها لقاء فريق تشيلسي ووست هام وأيضا فريق ليفربول ونظيره فريق توتنهام كما أكد فريق أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء أمس بعد تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة وكذلك فوز السيتي على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 -1 في مباراة أمس.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

ترتيبفريقلعبفازتعادلخسرمتبقيةعليهلهفرقنقاط
1آرسنال362655228886083
2مانشستر سيتي352573333875482
3ليفربول352294336774175
4أستون فيلا352078352732167
5توتنهام 3418610454671360
6نيوكاسل يونايتد3517513356782256
7مانشستر يونايتد341661245152154
8تشيلسي341491145965651
9وست هام يونايتد3513101236556-949
10بورنموث361391426352-1148
11وولفرهامبتون361371626049-1146
12فولهام361281625551-444
13برايتون3411111245752-544
14كريستال بالاس3510101535745-1240
15إيفرتون361291524938-1137 
16برينتفورد36991826052-836
17نوتينجهام فورست36891926345-1829 
18لوتون تاون36682227849-2926
19بيرنلي36592227439-3524
20شيفيلد يونايتد363726210035-6516
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موعد مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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