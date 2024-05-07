الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية، خاصا أن الجماهير اليوم على موعد مع مباراتين فى غاية القوة والاثارة، الاولى فى الدورى المصرى وتجمع الاهلى بالاتحاد السكندرى، والثانية يحتضنها مسرح حديقة الامراء بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال اوروبا 

يلتقى فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء فريقا باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند فى مباراة اياب نصف نهائى دورى ابطال أوروبا على مسرح حديقة الأمراء بباريس.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قنوات 

beIN Sports HD 2 ويعلق على المباراة خليل البلوشى

beIN Sports HD 1 ويعلق على المباراة عصام الشوالى 

موعد مباراة الاهلى اليوم أمام الاتحاد السكندرى 

يلتقى الاهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة المؤجلة على ستاد القاهرة الدولى، فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 7مايو 2024، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة اون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الكرة المصرية

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربى يوم 12 مايو 2024 فى مباراة الذهاب بنهائى بطولة دورى ابطال افريقيا، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المغربى

يستضيف فى تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فريق نهضة بركان نظيره المغرب التطوانى فى مباراة الجولة رقم 26 بالدورى المغربى، وذلك على ستاد الملعب البلدى لبركان، وتنقل قناة الرياضية المغربية المباراة على الهواء مباشرا، وتعد مباراة اليوم لنهضة بركان هى الاخيرة له قبل مواجهة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

يسنضيف منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم 7 يونيو القادم، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال امريكا وكندا والمكسيك 2026.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2024 موعد مباراة الاهلى اليوم أمام الاتحاد السكندرى موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المغربى موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو تصفيات المونديال

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