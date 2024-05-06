جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2024.. مركز متراجع لـ صلاح

ترتيب هدافين الدوري الانجليزي 2024، مركز متراجع لصلاح، هو ما يشغل اهتمام محبى ومتابعى كرة القدم الانجليزية، خاصًا مع قرب اسدال الستار على أقوى وأمتع دورى فى العالم.

ووصل الدورى الانجليزى لمحطته رقم 36، وبات يفصله عن النهاية جولتين، ستحدد بشكل نهائى، صاحب اللقب، الذى انحصر بين فريقين وهما ارسنال ومان سيتى.

يتوج أرسنال بلقب الدورى الانجليزى فى حال فوزه فى الجولتين 37 و38، وانتظار سقوط مان سيتى فى أحد مبارياته الثلاثة المتبقية، فيما يتوج مان سيتى حامل اللقب بالبطولة فى حال فوزه فى مبارياته الثلاثة المتبقية بغض النظر عن نتائج الآخرين.

جدول ترتيب هدافين الدوري الانجليزي 2024

إيرلنج هالاند مهاجم مان سيتى برصيد 25 هدفًا كول بالمر لاعب وسط تشيلسى برصيد 21 هدفًا أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل برصيد 20 هدفًا أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدف محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 18 هدفً دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث برصيد 18 هدفً فيل فودين لاعب وسط مان سيتى برصيد 16 هدف هيونج مين سون لاعب وسط توتنهام برصيد 16 هدف جارود بوين لاعب وسط وست هام برصيد 16 هدف بوكايو ساكا مهاجم ارسنال برصيد 16 هدف

جدول ترتيب جدول الدورى الانجليزى 2024

أرسنال برصيد 83 نقطة من 36 مباراة مان سيتى برصيد 82 نقطة من 35 مباراة ليفربول برصيد 78 نقطة من 36 مباراة أستون فيلا برصيد 67 نقطة من 36 مباراة توتنهام برصيد 60 نقطة من 35 مباراة نيوكاسل برصيد 65 نقطة من 35 مباراة تشيلسى برصيد 54 نقطة من 35 مباراة مان يونايتد برصيد 54 من 34 مباراة. وست هام برصيد 49 نقطة من 36 مباراة

وتختتم مساء اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة والثلاثين بالدورى الانجليزى بمواجهة تجمع مان يونايتد مع كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك بمدينة لندن.

وتصعد الفرق الأربعة فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا فى النسخة القادمة، فيما يصعد صاحب المركز الخامس للمشاركة فى بطولة الدورى الاوروبى، ويشارك صاحب المركز السادس فى بطولة المؤتمر.