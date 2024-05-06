جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2024.. مركز متراجع لـ صلاح
ترتيب هدافين الدوري الانجليزي 2024، مركز متراجع لصلاح، هو ما يشغل اهتمام محبى ومتابعى كرة القدم الانجليزية، خاصًا مع قرب اسدال الستار على أقوى وأمتع دورى فى العالم.
ووصل الدورى الانجليزى لمحطته رقم 36، وبات يفصله عن النهاية جولتين، ستحدد بشكل نهائى، صاحب اللقب، الذى انحصر بين فريقين وهما ارسنال ومان سيتى.
يتوج أرسنال بلقب الدورى الانجليزى فى حال فوزه فى الجولتين 37 و38، وانتظار سقوط مان سيتى فى أحد مبارياته الثلاثة المتبقية، فيما يتوج مان سيتى حامل اللقب بالبطولة فى حال فوزه فى مبارياته الثلاثة المتبقية بغض النظر عن نتائج الآخرين.
جدول ترتيب هدافين الدوري الانجليزي 2024
- إيرلنج هالاند مهاجم مان سيتى برصيد 25 هدفًا
- كول بالمر لاعب وسط تشيلسى برصيد 21 هدفًا
- أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل برصيد 20 هدفًا
- أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدف
- محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 18 هدفً
- دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث برصيد 18 هدفً
- فيل فودين لاعب وسط مان سيتى برصيد 16 هدف
- هيونج مين سون لاعب وسط توتنهام برصيد 16 هدف
- جارود بوين لاعب وسط وست هام برصيد 16 هدف
- بوكايو ساكا مهاجم ارسنال برصيد 16 هدف
جدول ترتيب جدول الدورى الانجليزى 2024
- أرسنال برصيد 83 نقطة من 36 مباراة
- مان سيتى برصيد 82 نقطة من 35 مباراة
- ليفربول برصيد 78 نقطة من 36 مباراة
- أستون فيلا برصيد 67 نقطة من 36 مباراة
- توتنهام برصيد 60 نقطة من 35 مباراة
- نيوكاسل برصيد 65 نقطة من 35 مباراة
- تشيلسى برصيد 54 نقطة من 35 مباراة
- مان يونايتد برصيد 54 من 34 مباراة.
- وست هام برصيد 49 نقطة من 36 مباراة
وتختتم مساء اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة والثلاثين بالدورى الانجليزى بمواجهة تجمع مان يونايتد مع كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك بمدينة لندن.
وتصعد الفرق الأربعة فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا فى النسخة القادمة، فيما يصعد صاحب المركز الخامس للمشاركة فى بطولة الدورى الاوروبى، ويشارك صاحب المركز السادس فى بطولة المؤتمر.