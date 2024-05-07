الأهلي يخشى انتفاضة الاتحاد السكندري بدوري نايل.. اليوم

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق ثلاث نقاط جديدة في صراع الحفاظ على اللقب المحلي بعد الفوز الأخير علي الجونة بثلاثية أهداف نظيفة حيث يأمل في الاستعداد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة فقط، وبفارق 11 نقطة فقط عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 17 مباراة حتى الآن.

وفي المقابل، يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الرابع، برصيد 32 نقطة ويسعى لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم بعد الفوز الصعب في مواجهته الأخيرة أمام بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة زعيم الثغرأكد خلالها بضرورة بذل أقصي جهد خلال مباراة اليوم وعدم الاستهتار بالمنافس.

وشدد كولر خلال المحاضرة الفنية بضرورة التركيز في اللقاء والفوز بالمباراة للحصول على الثلاث نقاط لتحسن موقف الفريق فى جدول الدورى والحفاظ على فارق النقاط مع الزمالك خاصة بعد خسارة الغريم التقليدي أمام سموحة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين عدم الانشغال بالمباراة النهائية واعتبار مباراة اليوم بروفة قوية قبل نهائى بطولة افريقيا للأندية أمام الترجى التونسى وأن استمرار الفوز يعطينا دفعة وحافز قوية

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من:

مصطفي شوبير في حراسة المرمى.. وأمامه رباعي خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

وفي وسط الملعب مروان عطية وأمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم ووسام أبوعلي فى الهجوم.