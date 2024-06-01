عاجل| أسعار وحصة الفرد من الخبز والدقيق المدعم.. بيان من "التموين" بعد تطبيق الزيادة

انتظم أكثر من 30 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوي الجمهورية، في صرف الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء، تحريك سعر الرغيف إلى 20 قرشاً بدلا من 5 قروش.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إنتاج مايقرب من 275 مليون رغيف يومياً بلدي مدعم لنحو 70 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز المدعم، عبر على 21 مليون بطاقة تموين.

ثبات حصة الفرد من الخبز المدعم

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات حصة الفرد من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميا وبذات الأوزان المقررة 90 جراما للرغيف وبذات المواصفات المقررة.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم السبت، أن الدولة تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، والذي يبلغ 1.25 جنيه، بينما يتحمل المواطن 16% فقط من قيمته، حيث تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي 20 قرشَا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز ماو ــــ ملدن ــــ مجر، و30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلو جرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا.

ونوه "المصيلحي"، بأن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يعمل على توفير نحو 13.4 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2024 - 2025، مما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة.

بدورها قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن جميع مخابز المحافظة وعددها 1800 مخبز انتظمت في صرف الخبز المدعم للمواطنين، حيث تنتج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 2 مليون بطاقة .

وأوضحت "غريب"، أنه يحق للمستفيد من منظومة الخبز المدعم صرف 5 أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا، دون تغيير.

وفي ذات السياق، قال محي الدين اسماعيل، مدير الإدارة المركزية للرقابة بمديرية تموين الجيزة، إنه يتم شن 23 حملة يومياً على المخابز ومنافذ صرف السلع؛ وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أي عوائق في عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.

توجيه وزاري بشأن حصص الدقيق للأفران

فيما قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه طبقَا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 بشأن منظومة الخبز المدعم؛ يستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بذات الحصص المقررة 10 كيلوجرامات للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيهًا لحصة الفرد.

وأضاف "الشحات"، أصحاب المستودعات يصرفون الدقيق من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريًا بسعر 2800 جنيه للطن، على أن يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.

وتابع كما تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز ماو ـــــ طري ــــ ملدن، لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف.

وأشار إلى أن شركة البطاقات الذكية سمارت ستقوم بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا إجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حده.

وقال عادل عبد الغني صاحب مخبز بلدي مدعم في منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة، إن المستفيد من منظومة الخبز المدعم، سيصرف بداية من اليوم، 5 أرغفة بسعر 1 جنيه فقط، موضحًا أن متوسط حجم استهلاكه من الدقيق المدعم يبلغ 25 جوال زنة 50 كيلو جرام للجوال الواحد، والذي من خلالهم انتاج الخبز المدعم، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلات في صرف حصة حاملي البطاقات التموينية، والتي تبلغ 450 جرامًا لعدد 5 أرغفة زنة 90 جراماً للرغيف الواحد.

طوابير الحصول على العيش المدعم