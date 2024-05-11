بعد إسقاط بايرن ميونخ.. خوسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد نهاية الموسم

تحدث خوسيلو مهاجم ريال مدريد عن مستقبله مع الفريق نهاية الموسم، بعدما قاد الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ منذ أيام.

ونجح فريق ريال مدريد في القيام بريمونتادا مثيرة والفوز أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل ألفونسو ديفيز هدف بايرن ميونخ الوحيد في الدقيقة 68، قبل أن يُدرك خوسيلو التعادل ويتقدم بهدفيه في الدقيقتين 88 و90+1 من زمن اللقاء.

وقال خوسيلو، في تصريحات لصحيفة "ماركا": "سأحسم مستقبلًا مع الريال نهاية الموسم، لكنني الآن أعيش الحلم".

وأضاف: "أنا جاهز لأفعل ما بوسعي من أجل ريال مدريد".

صاحب الـ34 عامًا يلعب معارًا من صفوف إسبانيول حتى نهاية الموسم وشارك في 46 لقاء، سجل 16 هدفًا وصنع 3.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وبناءً عليه، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.