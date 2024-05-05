الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مصطفى محمد يشارك فى تعادل نانت مع بريست بالدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت أمام بريست بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في النهاية.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، حيث شارك في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد خروج زميله في الفريق ماتيس أبلين.

وصنع فرصة هدف محقق لكنه لم يسدد أي تسديدة على المرمى خلال الدقائق التي شارك فيها اللاعب.

المباراة لم تشهد سوى 3 تسديدات بين القائمين والعارضة للفريق طوال الـ90 دقيقة.

وحصل كل فريق على نقطة، حيث صار رصيد فريق نانت عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، حيث يسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط بينما صار رصيد بريست عند 57 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب وهو المركز المؤهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل، متفوقًا على ليل صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين والذي لم يخض مباراته في تلك الجولة.

ومن المنتظر أن يلتقي نانت في الجولة المقبلة مع ليل، ويرغب في تحقيق الفوز من أجل إضافة نقاط إضافية لمواصلة المشوار والبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنه منذ عودة أنطوان كومبواريه لقيادة فريق نانت، حصد الفريق تحت قيادته على 8 نقاط من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.

ويعد هذا العدد من النقاط هو نفس العدد الذي حصده الفريق خلال آخر 12 جولة خاضها الفريق بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكان نانت قد خاض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: كاستيليتو - إراي كومارت - نيكولاس بالويس

خط الوسط: ماركوس كوكو - مامادو سيسوكو - صامويل موتوسامي - جين كيفين دوفيرن

خط الهجوم: بيني تراوري - تينو كاديوير - ماتيس أبلين 

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