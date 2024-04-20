مصطفى محمد يشارك في سقوط نانت أمام رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في خسارة فريق نانت أمام رين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ولعب مصطفى محمد المباراة كاملة مع فريق نانت الفرنسي أمام رين.

وسيطر فريق رين على الشوط الأول بالكامل لكنه فشل في التسجيل لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66، افتتح أرناود كاليموندو مونيجا التسجيل لصالح فريق رين، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من جويلا دوي.

وتمكن بوريجايد من تسجيل الهدف الثاني لصالح رين في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وكاد أن يسجل مصطفى محمد هدف نانت الأول، لولا براعة حارس رين مانداندا، الذي حرمه من تسجيل هدف مؤكد من رأسية داخل منطقة الجزاء.

واستطاع أمين جويري أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريم في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد رين عند النقطة 42 في المركز السابع بترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.

اقرأ أيضا.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي