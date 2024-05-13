جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباراة ليفربول اليوم

مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، يتوقع أن يشهد سباق هدافي الدوري الإنجليزي صراعا محتدما بين عدد من اللاعبين على لقب الهداف لهذا الموسم وتشهد المنافسة بين كل من هالاند لاعب مانشستر سيتي وبالمر لاعب تشيلسي، حيث يحسم لقب الهداف من يسجل أكثر عدد من الأهداف بعد انتهاء الجولة الأخيرة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب اسم اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 25 2 كول بالمر تشيلسي 21 3 ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 4 سولانكي بورنموث 19 4 أولي واتكينز أستون فيلا 19 5 محمد صلاح ليفربول 18 6 سون هيونغ مين توتنهام هوتسبير 17 6 فيل فودين مانشستر سيتي 17 7 بوكايو ساكا أرسنال 16 7 جارود بوين وست هام يونايتد 16 11 داروين نونيز ليفربول 11 11 جولييان ألفاريز مانشستر سيتي 11 11 ريتشاردليسون توتنهام هوتسبير 11 11 يوان ويسا برنتفورد 11 13 بريان مبيومو برنتفورد 9 13 ويلسون نيوكاسل يونايتد 9

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 الآن



يتصدر اللاعب إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة الهدافين بـ 25 هدفًا، بفارق 4 أهدف عن كول بالمر من تشيلسي، فيما يحتل ألكساندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بـ 20 هدفًا، يليه سولانكي لاعب بورنموث برصيد 19 هدف.

ويتألق إرلينج هالاند في موسمه الثاني مع مانشستر سيتي، ويُساهم بشكل كبير في صدارة الفريق للدوري الإنجليزي حيث يتميز بقدرته الفائقة على التسجيل بمختلف الطرق والمواقف، إضافة إلى مهاراته الفنية العالية وقوته البدنية.



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أما اللاعب كول بالمر، لاعب تشيلسي الشاب، يُعد مفاجأة الموسم بأدائه المميز وتسجيله 21 هدفًا يتميز بالمر بذكائه الكروي ومهاراته الفردية المتميزة.

أما ألكساندر إيساك يبرز كأحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 20 هدفًا مع نيوكاسل يونايتد، ويتمتع بسرعته ومهاراته في المراوغة.

هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين

يتصدر آلان شيرر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا في 441 مباراة، ويحتل هاري كين المركز الثاني في هذه القائمة.