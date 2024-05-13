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رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباراة ليفربول اليوم

هالاند
هالاند

مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، يتوقع أن يشهد سباق هدافي الدوري الإنجليزي صراعا محتدما بين عدد من اللاعبين على لقب الهداف لهذا الموسم وتشهد المنافسة بين كل من هالاند لاعب مانشستر سيتي وبالمر لاعب تشيلسي، حيث يحسم لقب الهداف من يسجل أكثر عدد من الأهداف بعد انتهاء الجولة الأخيرة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيباسم اللاعبالفريقعدد الأهداف
1إيرلينج هالاندمانشستر سيتي25
2كول بالمرتشيلسي21
3ألكسندر إيزاكنيوكاسل يونايتد20
4سولانكيبورنموث19
4أولي واتكينزأستون فيلا19
5محمد صلاحليفربول18
6سون هيونغ مينتوتنهام هوتسبير17
6فيل فودينمانشستر سيتي17
7بوكايو ساكاأرسنال16
7جارود بوينوست هام يونايتد16
11داروين نونيزليفربول11
11جولييان ألفاريزمانشستر سيتي11
11ريتشاردليسونتوتنهام هوتسبير11
11يوان ويسابرنتفورد11
13بريان مبيوموبرنتفورد9
13ويلسوننيوكاسل يونايتد9

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 الآن
 

يتصدر اللاعب إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة الهدافين بـ 25 هدفًا، بفارق 4 أهدف عن كول بالمر من تشيلسي، فيما يحتل ألكساندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بـ 20 هدفًا، يليه سولانكي لاعب بورنموث برصيد 19 هدف. 

ويتألق إرلينج هالاند في موسمه الثاني مع مانشستر سيتي، ويُساهم بشكل كبير في صدارة الفريق للدوري الإنجليزي حيث يتميز بقدرته الفائقة على التسجيل بمختلف الطرق والمواقف، إضافة إلى مهاراته الفنية العالية وقوته البدنية.
 

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أما اللاعب كول بالمر، لاعب تشيلسي الشاب، يُعد مفاجأة الموسم بأدائه المميز وتسجيله 21 هدفًا يتميز بالمر بذكائه الكروي ومهاراته الفردية المتميزة.

أما ألكساندر إيساك يبرز كأحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 20 هدفًا مع نيوكاسل يونايتد، ويتمتع بسرعته ومهاراته في المراوغة.

هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين

يتصدر آلان شيرر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا في 441 مباراة، ويحتل هاري كين المركز الثاني في هذه القائمة.

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