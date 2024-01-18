أوبئة فى رفح وقصف عنيف بخان يونس.. الاحتلال يشدد حصاره على غزة

صعَّد الاحتلال من هجماته على مناطق متفرقة في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث شهدت المستشفيات في المحافظتين تكدسًا ونقصًا في كوادرها.

وأفاد مراسل فضائية "الغد"، أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان رفح خاصة التهاب الكبد الوبائي، موضحًا أن مستشفيات رفح تشهد نقصًا في الكوادر والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن الوضع في رفح، التي تستضيف عددًا ضخمًا من النازحين، بات كارثيا، في ظل عدم توافر الطعام والدواء.

وأُجبر جميع سكان غزة تقريبًا وعددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم مرة واحدة على الأقل، واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات.

وواصلت طائرات الاحتلال قصف مربعات سكنية جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا إثر تدمير منزل عائلة الزاملي شرقي رفح، كما أصيب العشرات بمناطق متفرقة في خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة من الغارات على مناطق عدة بخان يونس، منذ فجر اليوم الخميس، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا.