"لم يبق منهم إلا أنا".. طفل فلسطيني يبكي أصدقاءه الشهداء جراء قصف الاحتلال

أعرب طفل فلسطيني من قطاع غزة، عن حزنه الشديد، بعدما فقد أصدقاءه جراء قصف جيش الاحتلال لمنزل عائلته في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي مقابلة مع قناة «الغد»، قال الطفل الفلسطيني بصوت مختنق: «قصفوا بيتنا ودمروه عن آخره، لا أملك إلا أن أقول حسبنا الله، ونعم الوكيل وكفى، دمروا بيوتنا، دمروا كل شيء، لم يتركوا شيئا إلا دمروه».

ويتابع: «كنت أذهب للعب مع أصدقائي، كلهم استشهدوا، لم يبق منهم إلا أنا، رحم الله أصدقائي».

الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24620 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال.