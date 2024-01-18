الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد عمال مصر: الدولة تهتم كثيرا بأصحاب الدخول الضعيفة

مجدى البدوي
مجدى البدوي

كشف مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الفترة الماضية شهدت تطبيق زيادات بالحد الأدنى للأجور، وبعض إجراءات الحماية الاجتماعية، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الدخول الضعيفة.

وأضاف أن الدولة المصرية حسنت من دخول موظفي الجهاز الإداري بها، لدرجة أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص يتمنون العمل بالحكومة، لافتا إلى أن الحد الأدنى بالجهاز الإداري للدولة بات جيدا.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن وزير المالية مكلف من قبل رئيس الجمهورية لتطبيق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، متطلعا إلى تطبيق الحزمة الجديدة قبل بداية شهر رمضان المقبل للتعايش مع الأسعار المرتفعة.

اتحاد عمال مصر مجدي البدوي دي ام سي دينا عصمت اليوم الحماية الاجتماعية

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