سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 فى البنوك
شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، خاصة وأن اليوم هو إجازة رسمية بالبنوك العاملة للاحتفال بذكرى 25 أبريل تحرير سيناء.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف الرسمي.
سعر الدولار في مصر اليوم
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل
47.8317 جنيه شراء و47.9685 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل
47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليسجل
47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل
47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة ليسجل
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
51.1130 جنيه شراء
51.2687 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
59.4644 جنيه شراء
59.6536 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.9392 جنيه شراء
35.0493 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8552 جنيه شراء
6.8758 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.3573 جنيه شراء
4.3709 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.3984 جنيه شراء
4.4122 جنيه بيع
فرنك سويسرى
52.3037 جنيه شراء
52.4647 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.8711 جنيه شراء
30.9614 جنيه بيع
ريـــال سعـــودى
12.7524 جنيه شراء
12.7896 جنيه بيع
دينــار كويتى
155.1718 جنيه شراء
155.8431 جنيه بيع
درهم اماراتى
13.0211 جنيه شراء
13.0619 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.1097 جنيه شراء
31.2083 جنيه بيع
دينــار البحــرين
126.8577 جنيه شراء
127.2340 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
124.2285 جنيه شراء
124.6000 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.1082 جنيه شراء
13.1565 جنيه بيع
دينـار اردنـى
67.5017 جنيه شراء
67.7426 جنيه بيع
يوان صينى
6.6010 جنيه شراء
6.6201 جنيه بيع
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