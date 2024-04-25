سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 فى البنوك

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، خاصة وأن اليوم هو إجازة رسمية بالبنوك العاملة للاحتفال بذكرى 25 أبريل تحرير سيناء.

نرصد في التقرير التالي ‎سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف الرسمي.

سعر الدولار في مصر اليوم

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل

47.8317 جنيه شراء و47.9685 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل

47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليسجل

47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل

47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة ليسجل

47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل

47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل

47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.1130 جنيه شراء

51.2687 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

59.4644 جنيه شراء

59.6536 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.9392 جنيه شراء

35.0493 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8552 جنيه شراء

6.8758 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.3573 جنيه شراء

4.3709 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.3984 جنيه شراء

4.4122 جنيه بيع

فرنك سويسرى

52.3037 جنيه شراء

52.4647 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.8711 جنيه شراء

30.9614 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

12.7524 جنيه شراء

12.7896 جنيه بيع

دينــار كويتى

155.1718 جنيه شراء

155.8431 جنيه بيع

درهم اماراتى

13.0211 جنيه شراء

13.0619 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.1097 جنيه شراء

31.2083 جنيه بيع

دينــار البحــرين

126.8577 جنيه شراء

127.2340 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

124.2285 جنيه شراء

124.6000 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.1082 جنيه شراء

13.1565 جنيه بيع

دينـار اردنـى

67.5017 جنيه شراء

67.7426 جنيه بيع

يوان صينى

6.6010 جنيه شراء

6.6201 جنيه بيع

قد يهمك أيضا