الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، خاصة وأن اليوم هو إجازة رسمية بالبنوك العاملة للاحتفال بذكرى 25 أبريل تحرير سيناء.

نرصد في التقرير التالي ‎سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 25-4-2024 في البنوك  المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف الرسمي. 

سعر الدولار في مصر اليوم

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل 
47.8317 جنيه شراء و47.9685 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام  الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 

47.85 جنيه شراء  47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري  في بنك الإسكندرية ليسجل 
47.85 جنيه شراء 47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام  الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 

47.85 جنيه شراء  47.95 جنيه بيع

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة ليسجل 
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري  في بنك قناة السويس ليسجل 
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل 
47.85 جنيه شراء و47.95 جنيه بيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو
51.1130 جنيه شراء 
51.2687 جنيه بيع 
جنيــه إسترليـنى
59.4644 جنيه شراء 
59.6536 جنيه بيع 
دولار كنـدى
34.9392 جنيه شراء 
35.0493 جنيه بيع 
كرون دانمركى
6.8552  جنيه شراء 
6.8758 جنيه بيع 
كرون نرويجى
4.3573 جنيه شراء 
4.3709 جنيه بيع 
كرون ســويدى
4.3984 جنيه شراء 
4.4122 جنيه بيع 
فرنك سويسرى
52.3037 جنيه شراء 
52.4647 جنيه بيع 
100 ين يابانى
30.8711 جنيه شراء 
30.9614 جنيه بيع 
ريـــال سعـــودى
12.7524 جنيه شراء 
12.7896 جنيه بيع 
دينــار كويتى
155.1718  جنيه شراء 
155.8431 جنيه بيع 
درهم اماراتى
13.0211  جنيه شراء 
13.0619 جنيه بيع 
دولار اســـترالى 
31.1097  جنيه شراء 
31.2083 جنيه بيع 
دينــار البحــرين
126.8577  جنيه شراء 
127.2340 جنيه بيع 
ريـــال عمـــانى
124.2285  جنيه شراء 
124.6000 جنيه بيع 
ريـــال قطــــرى
13.1082  جنيه شراء 
13.1565 جنيه بيع 
دينـار اردنـى
67.5017  جنيه شراء  
67.7426 جنيه بيع 
يوان صينى
6.6010  جنيه شراء 
6.6201 جنيه بيع

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