ضربة أمنية لتجار الدولار في السوق السوداء بـ50 مليون جنيه

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضربات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 50 مليون جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.