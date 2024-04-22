في أول ظهور لكشري.. تعادل إيجابي بين الداخلية ومودرن فيوتشر في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف في مواجهة الداخلية ومودرن فيوتشر التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ختام اليوم الأولى من الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولاً الداخلية عن طريق فانوم ألفريد، في الدقيقة الـ35، تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وبعد هجوم مكثف، ينجح محمد فاروق، في إدراك التعادل لمودرن فيوتشر، وذلك في الدقيقة الـ72، عقب عرضية زميله محمد ربيعة جهة اليسار قابلها المدافع براسية مرت أقصى الزاوية اليمن.

وبهذه النتيجة، رفع الداخلية رصيده لـ11 نقطة، لكن يظل في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري نايل، أما مودرن فيوتشر أصبح لديها 25 نقطة، في المركز السادس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع سموحة في الأسبوع الحادي عشر، تقام في وقت لاحق.

كانت المباراة بمثابة الظهور الأول رسميا، لأحمد عبدالمنعم كشري، على رأس القيادة الفنية الجديدة للداخلية.

وكان مودرن فيوتشر بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني ايموراني، محمد صادق، علي زعزع.

خط الهجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، باسم علي، محمد ربيعة، هشام عادل، كيجالي درامي، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، محمد زعلوك.

ومن المقرر أن تستكمل، غدا الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل، بإقامة مواجهات سموحة وبلدية المحلة، في تمام الرابعة عصرا، على ستاد الإسكندرية.

وفي تمام السابعة ليلا، يواجه المصري البورسعيدي نظيره فاركو، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لآجل غير مسمى بسبب ارتباطات المارد الأحمر الإفريقية.