رسميا.. أحمد كشرى مديرًا فنيًا لفريق الداخلية خلفًا لـ عمرو حسن

أعلن اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام لفريق الداخلية، تعيين أحمد كشري مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ عمرو حسن الذي رحل عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

ويتكون تشكيل الجهاز الفني لفريق الداخلية من، أحمد كشري مديرا فنيا، وأحمد رجب مدربا عاما، ومحمد شرف مدربا، وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وخالد الزيني مدرب حراس مرمى.

وكان فريق الداخلية قد خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري نايل.

ويتذيل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 9 نقاط فقط من انتصار وحيد و6 تعادلات و8 هزائم.

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