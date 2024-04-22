تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الداخلية في دوري نايل

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لمودرن فيوتشر، تشكيل مودرن فيوتشر الأساسي لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الداخلية ومودرن فيوتشر بدوري نايل

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره الداخلية، في السابعة من مساء اليوم على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اليوم الأول من الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الداخلية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، محمد ربيعة.

خط الوسط: عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع.

خط الهجوم: محمد زعلوك ، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، هشام عادل، كجالي درامي، علي ياسر.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والداخلية بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والداخلية، في الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، بصاحبت الكباتن شادي محمد وطارق السيد، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة طارق الأدور، والمراسل حسن غنيمة.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والداخلية بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والداخلية، في الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من أحمد حمدي ويعاونه أحمد بكر حكم مساعد أول، وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومعهم عاطف حسين حكما رابعا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، ويارا عاطف مساعد حكم فيديو .

موقف مودرن فيوتشر بدوري نايل

ويحتل مودرن فيوتشر، المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات.