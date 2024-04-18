مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين في الدوري

حقق مودرن فيوتشر الفوز على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 18 من بطولة الدوري.

سجل هدفي فريق مودرن فيوتشر كلا من أحمد عاطف ومحمود رزق في الدقيقتين 2 و36 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد مودرن فيوتشر عند 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

اقرأ أيضا.. عاطف وياسر في الهجوم.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام فاركو في دوري نايل

أحداث المباراة

البداية كانت قوية حيث تمكن أحمد عاطف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من علي زعزع وضعت أحمد عاطف في إنفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى يسار المرمى.

تسديدة من عمرو السيسي لاعب مودرن فيوتشر من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ركلة حرة لفاركو في منتصف ملعب فيوتشر جهة اليسار نفذها وليد علي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بعيدة إلى خارج الملعب.

سيف تييري لاعب فاركو مر من جهة اليسار ثم سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ردت من وجه مدافع فيوتشر محمود رزق.

كرة عرضية من جابر كامل لاعب فاركو من جهة اليسار استلمها عمرو جمال بالقدم اليسري داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة بالقدم اليمنى مرت أعلى العارضة.

تسديدة من شكري نجيب لاعب فاركو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقدم اليمنى لعمرو جمال ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها جوزيف نجويم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود رزق برأسية سكنت أسفل يسار المرمى.