دورى نايل.. مودرن فيوتشر يواجه فاركو فى مباراة العودة للانتصارات

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي مودرن فيوتشر وفاركو في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل .

فوز واحد لمودرن فيوتشر في أخر 10 مباريات

ويحتل مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الخادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر خمسة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وحقق الفريق فوزا واحدا في أخر عشر مباريات على المصري وتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون وسموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري والإسماعيلي وخسر أمام انبي والزمالك وبلدية المحلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24.

ويفتقد مودرن فيوتشر جهود مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة وأحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية ومحمود جنش الذي حصل على موافقة الجهاز الفني لأداء مناسك العمرة.

فاركو بدون هزيمة خمس مباريات متتالية

على الجانب الآخر يحتل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحقق فاركو انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر سبع مباريات وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 22 مرة ولم يخسر في أخر خمس مباريات وجمع منها سبع نقاط بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز وانبي ويسعى للفوةز والوصول للنقطة 15 .

وطالب أحمد خطاب لاعبيه بالعودة بالنقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق في جدول دوري نايل والتمسك بأمال البقاء خاصة أن فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب ليس كبيرا.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد توفيق طلب وإبراهيم السوداني ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو .