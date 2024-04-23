الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ارتفاع أسعار الثلج في بورسعيد بعد نجاح مبادرة مقاطعة الأسماك

الثلج
الثلج

أعلن وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، ارتفاع أسعار “بلوكات الثلج” التي يتم بيعها للتجار لحفظ الأسماك من التعفن إلى 25 جنيهًا بدلاً من 13 جنيهًا، ما يؤكد تواجد الأسماك لساعات طويلة لدى التجار وعدم الإقبال على شرائها من المواطنين، ما جعلها قد تتعرض للفساد بسبب ارتفاع حرارة الجو ومقاطعة المواطنين لشراء الأسماك.

تجار الأسماك يعانون 

وأعلن الصفتي، لـ"الدستور"، أن تجار الأسماك الآن يعانون مما كان يعاني منه المواطنين وهو رفع الأسعار عليهم بشكل غير مبرر ما يعكس أن الظلم الذي أوقعوه على المواطنين، هم الآن، يذوقون مرارته على يد تجار الثلج.

وكشف الصفتي استمرار مبادرة المقاطعة حتى شم النسيم مسيار أن المقاطعة ستطول الأسماك المملحة، وذلك لتكون المقاطعة عامه لحين انخفاض الأسعار للشكل المنطقي، مؤكدًا أن سعادته غامرة بعد إعلان عدد كبير من المحافظات الانضمام للمبادرة التي وصلت منذ ساعات قليلة القاهره الكبرى ليعلن أهالي المعادي عن الانضمام، مؤكدًا أن نجاح المبادرة جاء من احساس المواطن بالايجابية تجاه مشاركته.

وشهدت شوادر وأسواق السمك ببورسعيد لليوم الثالث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بعد استجابة المواطنين بشكل كبير وانتشار الدعوات علي مواقع التواصل وصفحات فيسبوك بالمدينة الباسلة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء ودفع محال بيع الأسماك لإغلاق أبوابها لعدم وجود زبائن.

وانخفض سعر كيلو الشبار المبطرخ الذي فجر الأزمة من 250 لـ 140 جنيهًا، وانخفضت الأسعار في جميع الأنواع بين 40 والـ 50 جنيهًا، وتزايدت إعلانات محال بيع الأسماك عبر فيسبوك، وذلك في محاولة لجذب الزبائن إلا أن المواطنين علقوا على المنشورات بهشتاج المقاطعة وتحولت من بوستات للإعلان إلى المقاطعة.

وشهدت سوق أسماك بورسعيد، اليوم، إقبالاً ضعيفًا من المواطنين وظهر شبه خاليا تماما، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار وأكدوا استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع تماما.

حملة مقاطعة الأسماك بلوكات الثلج ارتفاع حرارة الجو مقاطعة المواطنين شراء الأسماك

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