وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنجح فى إنقاذ سفينة وطاقمها من الغرق (صور)

نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة البضائع "LABATROS" من الغرق الكامل، وطاقمها المكون من 12 فردًا.

وجاء ذلك في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن، عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

بلاغ لمكتب تحركات الهيئة

وفور تلقي مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغًا من ربان السفينة بأن السفينة في حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، جرى بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أى آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترًا، وعرضها 15 مترًا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية.

السفينة

السفينة