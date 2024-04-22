محافظ بورسعيد يتأكد من رضا المواطنين عن الأسعار في البازار الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الإثنين، بازار بورسعيد الجديد "أحد السلاسل الغذائية داخل بازار بورسعيد الجديد؛ لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

رافق الغضبان خلال الجولة د.عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس الغرفة التجارية ومحمد سعدة واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي وفوزي الوالي رئيس حي العرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

المحافظ: توافر السلع الغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة

وتفقد المحافظ ومرافقوه السلع الغذائية داخل بازار بورسعيد، مشددًا على البائعين عدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

أكد المحافظ أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، حيث أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

أضاف المحافظ أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك والمنطقة أصحبت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيًا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد