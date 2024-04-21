الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"الغضبان" يتفقد سير العمل داخل المجزر الآلي جنوب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل بالمجزر الآلي بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية،و يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية على مستوى محافظة بورسعيد.رافقه خلال جولته مدير مجزر بورسعيد.

واطلع المحافظ، على أقسام المجزر وآلية وإجراءات الذبح المتبعة داخل مجزر القابوطي للتيسير على كل من يتعامل معة وتجهيز عنابر الذبح والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتوفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

ووجَّه المحافظ، بتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على تحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتًا إلى أهمية المجزر ببورسعيد الذي يوفر خدمة للمواطن بما يحقق معايير السلامة في ذبح الماشية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المجزر.

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بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أقسام مجزر ذبح الأضحية

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