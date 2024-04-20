السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعزيز الصناعة المصرية.. وزير التجارة ومحافظ بورسعيد يزوران مصنعي الأسماك المدخنة والأعلاف

جانب من تفقد وزير
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد مصنع بورسعيد ستار المتخصص في إنتاج الأسماك المدخنة بمختلف أصنافها بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ومصنع لإنتاج الأعلاف رافقهم خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأشار الوزير إن المصنع يُقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله نحو 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم أعماله 400 مليون جنيه، ويصدر المصنع منتجاته لأسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، كما يوفر المصنع 400 فرصة عمل.

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

صرح صناعي مميز

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مصنع بورسعيد ستار للأسماك يقوم بالتصدير لعد من الدول الأوربية والعربية، ويعد صرح صناعى مميز فى مجال الصناعات الغذائية التى تشهدها المحافظة،مؤكدا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت صناعات تقام لأول مرة، وأصبحت توفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، إلى جانب زيادة الإنتاج والتسويق، وتوفير العملة الصعبة للنهوض بالمستوى الاقتصادى.

كما أشار محافظ بورسعيد إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، والتي ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الآلاف من فرص العمل.

مصنع دك

وفي شأن آخر، اختتم الدكتور مصطفى مدبولي زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد أحد المصانع المقامة حديثا، وهو مصنع " دك " لإنتاج كافة أنواع الأحذية، حيث رافقه خلالها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الداخلية. واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حيث تابع رئيس الوزراء ومرافقوه، سير العمل والإنتاج  داخل مصنع دك للأحذية، والذي يعد أحد فروع مجموعة مصانع دك لتصنيع الأحذية  ،  وأكد رئيس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية على تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن مصانع الشباب تساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، وتوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلي وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء لحجم الإنتاج داخل المصنع، مشيدا بجودة المنتج وكفاءته، ويأتي مصنع دك ضمن مشروعات الشباب بجنوب بورسعيد، والتي حققت تطورا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
جانب من تفقد وزير التجارة والصناعة مصنع بورسعيد ستار
- شارع بورسعيد الغضبان أجتماعات وجولات تفقدية منطقة صناعية احمد سمير وزير التجارة والصناعة محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد الأسماك المدخنة

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