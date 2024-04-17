بورسعيد تناقش آليات تحديد رسوم النظافة الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء والأحياء، ومديري المديريات.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات،و تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، وبمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل.

لجنة داخل كل حى من أحياء بورسعيد

ووجه الغضبان بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".

وفي شأن آخر، تفقد الغضبان، المركز التكنولوجي المتطور بمدينة بورفؤاد لمتابعة سير العمل بالمركز، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى وكذلك التأكد من موقف العمل في عدد من الملفات، وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.

وحرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمات وتطورها، مؤكدا أن الهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة.

وشملت الجولة تفقد الغضبان مركز إصدار تراخيص المحال بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، بعد إنشاء المركز الجديد على أحدث طراز.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين في المركز الجديد، مشددا على كافة العاملين بالمركز أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى دقة وكفاءة وشفافية وحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في المقام الأول.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

جانب من الحدث

جانب من الحدث