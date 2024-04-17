محافظ بورسعيد: استرداد 18 قطعة أرض متعدى عليها بمنطقة الإشغالات المؤقتة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بقيادة العميد نعمان علي نعمان، قد شنت حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة

حيث أسفرت الحملة عن استرداد 18 قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين، وإزالة التعديات والإشغالات عليها، شارك بالحملة إدارة التعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقيادات الحي والإدارات المعنية والإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.

وكان قد وجه محافظ بورسعيد، بتطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة، وإعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب، بداية من شارع 23 ديسمبر حتى شارع محمد سرحان بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة.

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