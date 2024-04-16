الأربعاء 17 أبريل 2024
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محافظات

إحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغيرتين حملتا منه سفاحا ببورسعيد للمفتي

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغيرتين حملتا منه سفاحا ببورسعيد لمفتي الديار المصرية.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد خلال جلسة محاكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة، والتي تحدثت خلالها عن بشاعة الجرم الذي ارتكبه المتهم في حق المجني عليها الطفلتين الاء ومريم والتي كانتا في وقت الواقعة لم تبلغان الـ 12 عاما ميلاديا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر مايو  الماضي من عام 2023 بدائرة قسم بورفؤاد أول والمتهم فيها ا ع ا ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل رئيس قسم الحركة بإحدى الشركات، حيث خطف عن طريق التحايل المجني عليهن الطفلتين الاء ج ف ع ا ش، ومريم ا ح ع ا ا، واحتجزهما بمسكنه وتناوب اغتصابهما، وأخذ يلتقط لهن الصور والمقاطع المرئية، وأولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وحمل المجني عليهما منه.

بورسعيد بورفؤاد جنايات سجن محكمة

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