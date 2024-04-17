محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع الصناعات الثالث للشباب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي وآخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، بحضور نائبه الدكتور عمرو عثمان، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان، المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات المنفذة للمشروعات.

تسهيل إجراءات تسليم المصانع للشباب

واستمع المحافظ لمعدلات ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وتوصيل جميع المرافق بالتنسيق مع الحماية المدنية وتسهيل جميع إجراءات تسليم المصانع للشباب، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل جميع المرافق بمجمع الصناعات الثالث، بالتنسيق مع الحماية المدنية، موجهًا ببدء تسهيل إجراءات تسليم المصانع لأصحابها، وذلك استعدادًا لبدء وتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت.

كان تفقد محافظ بورسعيد المركز التكنولوجى المتطور بمدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل بالمركز، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وكذلك التأكد من موقف العمل في عدد من الملفات، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.

وحرص، خلال تفقده المركز، على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمات وتطورها، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة.

وشملت الجولة تفقد مركز إصدار تراخيص المحال بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكل أنواع الأنشطة المتعددة، بعد إنشاء المركز الجديد على أحدث طراز.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين في المركز الجديد، مشددًا على كل العاملين بالمركز أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى دقة وكفاءة وشفافية، وحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في المقام الأول.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.